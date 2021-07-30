Новак счел план ОПЕК+ по наращиванию добычи адекватным спросу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - План ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи адекватен спросу, сильных локдаунов из-за распространения новых штаммов коронавируса не ожидается, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос, не считает ли он политику наращивания добычи агрессивной в текущей ситуации с COVID-19, вице-премьер сказал: "Нет, мы так не считаем. Мы считаем, это достаточно адекватная (политика - ИФ). Растет спрос, потребление растет, несмотря на коронавирус. Есть разные волны (COVID-19 - ИФ), они везде проходят, но, тем не менее, есть общее понимание, что локдаунов уже нет таких, как раньше, восстанавливается движение, мы видим это по потреблению. Поэтому надо постепенно рынок обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение".

По словам вице-премьера, российские нефтекомпании должны обсудить вопрос восстановления добычи с Минэнерго и заново оценить свои планы на ближайшую перспективу.

"Надо, чтобы министерство энергетики с компаниями это (план восстановления добычи - ИФ) отработало, потому что сейчас, с учетом того, что много времени прошло, небольшое снижение еще было, и планы у компаний все-таки более консервативные, для восстановления рынка они должны заново планы свои оценить. Но, опять же, это будет зависеть от ситуации на рынке", - сказал Новак.

Ранее в июле стало известно, что страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц. Также сообщалось, что они будут стремиться полностью нивелировать текущие ограничения в сентябре 2022 года.