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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз табачного сырья из ЮАР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из ЮАР под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба.

Россельхознадзор с 19 июля запретил поставки в РФ табачного сырья и табачных отходов из пяти стран (Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави) из-за обнаружения в продукции карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки.

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Исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов 16 июля обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, предупредив об угрозе остановки производства из-за решения Россельхознадзора

С 28 июля Россельхознадзор отменил ограничения на поставки табачного сырья и табачных отходов из Бразилии, с 30 июля - из Индии.

В ходе переговоров с Россельхознадзором министерство сельского хозяйства, земельных реформ и сельскохозяйственного развития ЮАР уведомило о принимаемых мерах по недопущению поставок зараженных подкарантинных товаров за рубеж, сообщило российское ведомство.

Минсельхоз ЮАР осуществляет инспекции предприятий, где хранится табачное сырье, а также проводит исследования проб от готовых к отправке грузов и контролирует проведение дезинфекции контейнеров, в которых перевозится продукция. Кроме того, представители ЮАР сообщили, что готовы усилить меры по контролю за поставками табачного сырья и табачных отходов в Россию. Они также отметили, что после проведения расследования причин отправки на территорию РФ зараженных товаров предоставят информацию российской стороне.

Россельхознадзор ЮАР

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