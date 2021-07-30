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Цены на алюминий поднимались к максимуму за десять лет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на алюминий перешли к снижению в пятницу после подъема выше $2600 за тонну ранее в ходе торгов, что стало максимальным значением с июня 2011 года. К 19:21 по Москве котировки контрактов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снижались на 0,16% - до $2591,25 за тонну.

Поддержку ценам оказывает рост спроса в условиях ограниченного предложения на фоне уменьшения объемов производства в Китае для сокращения уровня загрязнений и выполнения целей в области экологии, пишет Trading Economics.

Власти китайской провинции Юньнань поручили производителям алюминия сократить потребление электроэнергии, в то время как местная компания Yunnan Shenho может не выполнить цели по производству на 2021 год в связи с перебоями в подаче электроэнергии.

Кроме того, Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам Китая сообщило о намерении продать 90 тысяч тонн алюминия, что меньше, чем ожидали участники рынка после продажи 50 тысяч тонн 5 июля.

Лондон LME Китай Юньнань

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