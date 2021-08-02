Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:17Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 198 291 544+419 322
Теннис06:00Микст, Финал  Россия РоссияПодробнееТеннис06:00Мужчины, Финал  Германия РоссияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Франция РоссияПодробнее

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 7 мес. снизился на 9,1%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2021 года составил 122,01 млн тонн, что на 9,1% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,22 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за семь месяцев текущего года всего было экспортировано 108,37 млн тонн нефтяного сырья (из них 97,85 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 24,17 млн тонн.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 17,82 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 13,4%. Среднесуточный экспорт составил 4,21 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 19,98 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 3 млн тонн), МНТ Козьмино - 19,72 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 8,99 млн тонн (1,1 млн тонн), Новороссийск - 5,5 млн тонн (651,6 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-июле 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 53,05 млн тонн (в июле - 7,69 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 15,25 млн тонн (2,41 млн тонн), "Татнефть" - 5,05 млн тонн (1,28 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 9,49 млн тонн (1,26 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,12 млн тонн (642,46 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за семь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,15 млн тонн нефти (в июле - 1,07 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-июле 2021 года составил 7,82 млн тонн (в июле - 1,09 млн тонн), Белоруссии - 990,8 тыс. тонн (148,5 тыс. тонн), Азербайджана - 583,29 тыс. тонн (84,74 тыс. тонн), Туркмении - 1,13 млн тонн (79,99 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-июле 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 15,5% - до 7,09 млн тонн.

Транснефть

Новости

Фондовые индексы США завершили торги снижением, но выросли по итогам июля

Фондовые индексы США завершили торги снижением, но выросли по итогам июля

Фондовые индексы Европы снизились и завершили месяц разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы Европы снизились и завершили месяц разнонаправленной динамикой

"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Цены на АЗС России растут 10 недель подряд

Цены на АЗС России растут 10 недель подряд

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован на два месяца

РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа

РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');