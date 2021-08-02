Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 7 мес. снизился на 9,1%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2021 года составил 122,01 млн тонн, что на 9,1% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,22 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за семь месяцев текущего года всего было экспортировано 108,37 млн тонн нефтяного сырья (из них 97,85 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 24,17 млн тонн.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 17,82 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 13,4%. Среднесуточный экспорт составил 4,21 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 19,98 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 3 млн тонн), МНТ Козьмино - 19,72 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 8,99 млн тонн (1,1 млн тонн), Новороссийск - 5,5 млн тонн (651,6 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-июле 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 53,05 млн тонн (в июле - 7,69 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 15,25 млн тонн (2,41 млн тонн), "Татнефть" - 5,05 млн тонн (1,28 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 9,49 млн тонн (1,26 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,12 млн тонн (642,46 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за семь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,15 млн тонн нефти (в июле - 1,07 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-июле 2021 года составил 7,82 млн тонн (в июле - 1,09 млн тонн), Белоруссии - 990,8 тыс. тонн (148,5 тыс. тонн), Азербайджана - 583,29 тыс. тонн (84,74 тыс. тонн), Туркмении - 1,13 млн тонн (79,99 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-июле 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 15,5% - до 7,09 млн тонн.