Добыча газа в РФ за семь месяцев выросла на 13,2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в январе-июле 2021 года вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 442,08 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В июле в РФ было произведено 57,59 млрд куб. м газа (рост на 16,4% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-июле 2021 года добыли 321,09 млрд куб. м газа (40,99 млрд куб. м газа - в июле).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за семь месяцев текущего года произвела 45 млрд куб. м (в июле - 6,02 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 16,54 млрд куб. м (1,5 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-июле 2021 года добыли НК "Роснефть" - 24,56 млрд куб. м (в июле - 3,79 млрд куб. м), "Газпром нефть"- 13,5 млрд куб. м (2,28 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 11,24 млрд куб. м (1,52 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 5,34 млрд куб. м (744,62 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,17 млрд куб. м (193,58 млн куб. м), "Татнефть" - 480,3 млн куб. м (78,6 млн куб. м), "Славнефть" - 297,69 млн куб. м (45,44 млн куб. м), "Башнефть" - 310,24 млн куб. м (41,53 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Добыча нефти

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2021 года, согласно данным ЦДУ ТЭК, снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 299,24 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,35 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.В июле 2021 года в России добыто 44,24 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11,5% выше показателя июля 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,46 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 102,08 млн тонн (в июле - 15,35 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 42,84 млн тонн (6,42 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 31,37 млн тонн (4,68 млн тонн), "Газпром нефть" - 22,65 млн тонн (3,37 млн тонн), "Татнефть" - 15,81 млн тонн (2,38 млн тонн), "Башнефть" - 6,89 млн тонн (1,03 млн тонн), "Славнефть" - 4,92 млн тонн (734,95 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 4,81 млн тонн (674,7 тыс. тонн), "РуссНефть" - 3,76 млн тонн (570,06 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за семь месяцев текущего года добыли 49,72 млн тонн нефти и газового конденсата (в июле - 7,02 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 10,11 млн тонн нефтяного сырья (в июле - 1,39 млн тонн).