Добыча "Газпрома" в июле стала максимальной за последние 13 лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" активно использует летний период, чтобы нарастить добычу газа в нынешнем году всеобщего восстановления газовых рынков. Добыча "Газпрома" в зоне Единой системы газоснабжения (за вычетом работающего только на Китай Чаяндинского НГКМ) в июле 2021 года снова была выше аналогичного показателя за докризисный 2019 год, кроме того, она достигла максимума за последние 13 лет, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

В июле 2021 года добыча монополии составила 38,2 млрд куб. м. Это существенно больше, чем в июле 2020 (32 млрд куб. м), и с поправкой на добычу газа на востоке России (около миллиарда кубометров) заметно выше, чем в июле 2019 (35,75 млрд куб. м).

Ранее в течение первых пяти месяцев 2021 года добыча газа "Газпрома" в зоне ЕСГ была ниже, чем в 2019 году.

Выше, чем сейчас, июльская добыча "Газпрома" была только в 2008 году - 40,1 млрд куб. м.

"Газпром" официально пересмотрел план добычи на 2021 год до 506,5 млрд куб. м с первоначальных 496,9 млрд куб. метров, однако с поправкой на Чаянду и новый план предусматривал снижение добычи по отношению к докризисному бенчмарку (501 млрд куб. м). Однако добывать в этом году компании надо будет еще больше. В зимний сезон 2020/2021 годов отбор газа из российских ПХГ составил рекордные 61 млрд куб. м газа, что на 16 млрд куб. м больше, чем за зиму 2018-2019 года (эту разницу можно смело записывать в дополнительную потребность в составе газового баланса в текущем сезоне). Компания давала понять, что для нее приоритетом является заполнение к предстоящему зимнему сезону российских подземных хранилищ.

В 2021 году "Газпром" не запускает новых месторождений: "Прирост объемов добычи газа в основном происходит за счет действующих месторождений и в основном за счет ввода мощностей по дожимным компрессорным станциям, а также дообустройства в виде увеличения количества скважин в рамках проекта разработки", - комментировал в мае начальник добычного департамента "Газпром" Сергей Меньшиков.

"Что касается дальнейшего поддержания добычи условно свыше 500 млрд кубометров газа, у нас в программе развития мощностей ввод таких месторождений, как Харасавейское и Крузенштернское. Они будут в ближайшем будущем поддерживать тот объем выпадающей добычи", - отмечал Меньшиков