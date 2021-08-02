"Аэрофлот" сократил квартальный убыток по РСБУ на 95%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года ПАО "Аэрофлот" сократило чистый убыток по РСБУ почти на 95% в годовом измерении, до 1,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Ее выручка выросла в 4,4 раза, до 91 млрд рублей. Положительное влияние на выручку оказало расширение полетов на внутренних линиях и продолжение восстановления - на международных, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Себестоимость продаж "Аэрофлота" во II квартале выросла на 75%, до 95,2 млрд рублей.

За I полугодие "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 26,3 млрд рублей против 42,3 млрд рублей годом ранее. Выручка январь-июнь выросла на 23%, до 150 млрд рублей, а себестоимость продаж сохранилась на уровне 177,6 млрд рублей.

Заемные средства "Аэрофлота" - долгосрочные и краткосрочные суммарно - на конец полугодия составили 98,6 млрд рублей, следует из отчета. На конец 2020 года, а также I квартала этого года показатель был на уровне 78,7 млрд рублей.

"Ликвидная позиция на конец отчетного периода оставалась устойчивой, объем денежных средств и эквивалентов по состоянию на 30 июня 2021 года составил 87,2 млрд рублей, увеличившись на 28,8 млрд рублей во втором квартале 2021 года на фоне размещения облигаций и сезонного роста объемов бронирований", - отметили в "Аэрофлоте".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на Московской бирже).