Аналитики ВТБ оценили рост ипотечного кредитования в России в 60%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские банки за семь месяцев года выдали более 3 трлн рублей ипотеки, что на 60% выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили во вторник в ВТБ.

При этом в ВТБ россияне оформили ипотеки за это время на сумму более 600 млрд рублей. В июле ипотечные заемщики банка оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд руб.), Санкт-Петербург и область (51 млрд руб.), Новосибирская область (23 млрд руб.), Татарстан (19 млрд) и Свердловская область (16 млрд руб.).

В ВТБ также отметили, что спрос смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки, с начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

"Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня", - подчеркнул вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, сейчас рынок ипотеки адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков, однако осенью продажи могут возобновить рост и по итогам года достичь 5 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки на новостройки заработала в середине апреля 2020 года как антикризисная мера. До 1 июля этого года ставка составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

В начале июня президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей. Первоначальный взнос по госпрограмме льготной ипотеки остается на уровне 15%.