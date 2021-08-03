Россия увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 1,3% к июлю

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые два дня августа выросла на 18,8 тыс. тонн к уровню июля (на 1,3%) - до 1445,9 тыс. тонн, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно условиям сделки ОПЕК+, разрешенный уровень добычи нефти (без конденсата) Россией c августа повышается на 100 тыс. б/с - примерно до 9,6 млн б/с.

Согласно статистике, в июне Россия добыла 3,12 млн т конденсата, то есть среднесуточная добыча конденсата в июне составила 110,6 тыс. т (статистика запаздывает на месяц).

Если принять, что добыча конденсата в августе не изменилась, то среднесуточная добыча только нефти в августе составила 1335 тыс. т, что с коэффициентом баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сортов нефти в корзине) составляет 9,64 млн б/с.

Таким образом, сделка может исполняться почти на 97%. Добыча в течение месяца колеблется, исполнение сделки учитывается по его итогам.