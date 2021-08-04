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Lamb Weston Meijer привлек кредит ВТБ с лимитом 11 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Производитель картофеля фри Lamb Weston Meijer привлек кредитную линию в ВТБ с лимитом 11 млрд рублей на срок до 8 лет, сообщил банк.

На эти деньги компания построит вторую производственную линию завода в особой экономической зоне "Липецк". Финансирование предоставлено по льготной программе Минсельхоза.

Ввод линии в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года, в результате мощности завода по переработке и производству замороженного картофеля вырастут более чем в два раза - со 100 тысяч до 225 тысяч тонн продукции в год. Расширение мощностей также позволит Lamb Weston Meijer освоить новое направление - производство картофельных хлопьев.

Общая сумма инвестиций в строительство составит более 13 млрд рублей.

"Ежегодно мы закупаем у местных фермеров более 250 тысяч тонн картофеля, а с учетом новых двух линий эта цифра вырастет до 500 тысяч тонн. Количество рабочих мест будет увеличено до 600 штатных единиц", - заявила через пресс-службу ВТБ гендиректор ООО "ЛВМ РУС" (российская структура Lamb Weston Meijer) Ирина Ван ден Берг.

Lamb Weston - один из ведущих мировых производителей продукции из картофеля. Компания выпускает картофельные ломтики и картофельные палочки, а также сухие картофельные хлопья заказчикам в сегментах ресторанов быстрого питания и розничной торговли, а также ингредиенты для пищевой промышленности.

ВТБ занимает 2-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Lamb Weston Meijer ВТБ Минсельхоз Ирина Ван ден Берг

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