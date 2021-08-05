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"Эльбрус Капитал" и iTech Capital инвестировали $43 млн в "Авиасейлс"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фонды "Эльбрус Капитал" и iTech Capital инвестировали $43 млн в сервис поиска и бронирования авиабилетов "Авиасейлс", сообщили "Интерфаксу" представители фондов.

Средства пойдут на запуск новых продуктов "Авиасейлс", а также маркетинг в России, странах СНГ и на новых для компании рынках. Часть инвестиций будет направлена на развитие сервиса по организации командировок Travelpayouts, рассказали в фондах.

iTech Capital стал совладельцем "Авиасейлс" еще в 2014 году, вложив в компанию $10 млн и получив миноритарную долю (ее точный размер не разглашался). "Эльбрус Капитал" инвестирует в "Авиасейлс" впервые. Как распределятся доли фондов в капитале метапоисковика после сделки, их представители не уточняют. До этого своими конечными бенефициарами "Авиасейлс" называл семью основателя сервиса Константина Калинова, iTech Capital и менеджмент компании.

iTech Capital инвестирует в IT-компании с 2010 года, среди портфельных компаний фонда, помимо "Авиасейлс" - Bitfury, TradingView. Фонды "Эльбрус Капитала" с момента основания в 2007 году инвестировали в более чем 20 компаний из разных отраслей, включая HeadHunter, Cian.ru, Банки.ру, Great Beer Holding, DPD Russia, PickPoint. Одна из портфельных компаний "Эльбрус Капитала" - HeadHunter - уже провела IPO, другая - Cian.ru - готовится к размещению в этом году.

"Мы рады, что в компании появился надежный и сильный финансовый партнер с большим опытом успешных сделок", - передал через представителя управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк. Команда "Эльбрус Капитала" "высоко оценивает потенциал дальнейшего роста "Авиасейлс", в том числе за счет новых продуктовых решений и региональной экспансии", добавил старший партнер "Эльбрус Капитала" Дмитрий Крюков. "Авиасейлс" хочет улучшать свой основной продукт - поиск авиабилетов и развивать при этом новые направления, "способные генерировать для компании небилетную выручку", отметил CEO компании Макс Крайнов. Прошлый год, по его словам, несмотря на ситуацию с пандемией COVID-19, компания закончила с операционной прибылью.

В интервью "Интерфаксу" в апреле Крайнов говорил, что каждый шестой авиабилет в России найден и забронирован через "Авиасейлс", долю компании на этом рынке он оценивал в 16-17%. В рамках своей стратегии сервис планирует наращивать долю в РФ и выходить на соседние рынки, а в будущем не исключает проведение IPO, также говорил Крайнов. Одной из наиболее вероятных площадок для размещения в случае принятии такого решения он называл "Московскую биржу".

Эльбрус Капитал Авиасейлс iTech Capital

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