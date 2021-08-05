Европейские фондовые рынки выросли вслед за акциями технологических компаний

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду вслед за котировками акций технологических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,6% и составил 468,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,3%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,5%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

В центре внимания инвесторов остается сезон квартальной отчетности в Европе и США, а также ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире, учитывая быстрое распространение нового штамма "дельта".

Акции нидерландской ASML, крупнейшего в Европе производителя оборудования для производства чипов, подорожали по итогам торгов на 2,9%. Бумаги Infineon Technologies выросли в цене на 4,4%, австрийского производителя полупроводниковых компонентов AMS - на 4,7%, SAP - на 1,2%.

Стоимость бумаг Prosus N.V., объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers, увеличилась почти на 3% благодаря подъему цены акций китайской Tencent Holdings, доля в которой является крупнейшим активом Prosus.

Акции Commerzbank AG подешевели по итогам торгов на 5,8%. Германский банк зафиксировал чистый убыток в размере 527 млн евро во втором квартале в связи с расходами на реструктуризацию и списаниями.

"Реструктуризация Commerzbank идет полным ходом, и мы вряд ли увидим ее положительные последствия раньше, чем в 2022 году, - отмечают эксперты LBBW Research. - Маловероятно, что банк будет обсуждать выплату дивидендов или выкуп акций до 2023 года".

Статданные, опубликованные в среду, показали рост розничных продаж в еврозоне в июне на 1,5% относительно предыдущего месяца и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,7% в помесячном выражении и на 4,5% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд, что обусловлено ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, во многих странах региона и повышением спроса.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2021 года поднялся до 60,2 пункта по сравнению с 59,5 пункта в июне, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 60,6 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в июле подскочил до 59,8 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о повышении индекса до 60,4 пункта.