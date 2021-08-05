Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:33Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Европейские фондовые рынки выросли вслед за акциями технологических компаний

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду вслед за котировками акций технологических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,6% и составил 468,22 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,3%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,3%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,5%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

В центре внимания инвесторов остается сезон квартальной отчетности в Европе и США, а также ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире, учитывая быстрое распространение нового штамма "дельта".

Акции нидерландской ASML, крупнейшего в Европе производителя оборудования для производства чипов, подорожали по итогам торгов на 2,9%. Бумаги Infineon Technologies выросли в цене на 4,4%, австрийского производителя полупроводниковых компонентов AMS - на 4,7%, SAP - на 1,2%.

Стоимость бумаг Prosus N.V., объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers, увеличилась почти на 3% благодаря подъему цены акций китайской Tencent Holdings, доля в которой является крупнейшим активом Prosus.

Акции Commerzbank AG подешевели по итогам торгов на 5,8%. Германский банк зафиксировал чистый убыток в размере 527 млн евро во втором квартале в связи с расходами на реструктуризацию и списаниями.

"Реструктуризация Commerzbank идет полным ходом, и мы вряд ли увидим ее положительные последствия раньше, чем в 2022 году, - отмечают эксперты LBBW Research. - Маловероятно, что банк будет обсуждать выплату дивидендов или выкуп акций до 2023 года".

Статданные, опубликованные в среду, показали рост розничных продаж в еврозоне в июне на 1,5% относительно предыдущего месяца и на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,7% в помесячном выражении и на 4,5% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд, что обусловлено ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, во многих странах региона и повышением спроса.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2021 года поднялся до 60,2 пункта по сравнению с 59,5 пункта в июне, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 60,6 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в июле подскочил до 59,8 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о повышении индекса до 60,4 пункта.

Stoxx Europe 600 FTSE 100 DAX CAC 40 FTSE MIB IBEX 35

Новости

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Минпромторг отметил, что в РФ подешевели овощи из "борщевого набора"

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

"СПБ биржа" запретит брокерам быть маркетмейкерами и на других торговых площадках

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании

PepsiCo продаст бренды Tropicana и Naked французской инвесткомпании
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');