ФНБ в июле вырос на 182,5 млрд рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 757,05 млрд рублей (эквивалент $188,1 млрд), или 11,9% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июля объем ФНБ равнялся 13 трлн 574,58 млрд рублей (11,7% ВВП, $187,57 млрд). Таким образом, за июль его объем вырос на 182,5 млрд руб. после сокращения на 363,15 млрд в июне. При этом в июле средства в иностранных валютах в суммах $196,6 млн, 162,4 млн евро и 32 млн фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема корректировки оценки нефтегазовых доходов за декабрь 2020 года, были зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах.

Объем ликвидных активов ФНБ в июле вырос с 8,313 трлн руб. (7,2% ВВП) до 8,494 трлн руб. (7,4% ВВП).

В отчетность за июль также попала финальная часть операций по приведению структуры ФНБ к новым нормативам ($3,56 млрд и 99,7 млн фунтов стерлингов конвертированы в 65,083 тыс. тонн золота в обезличенной форме). Это часть серии конверсионных операций, о завершении которой Минфин отдельно сообщал 5 июля. В результате этих операций из структуры средств ФНБ был исключен доллар, замещенный главным образом юанем и золотом.

Вывод средств фонда из долларовых активов начался еще в мае, когда их объем сократился с $39,844 млрд до $34,834 млрд. О начале вывода 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов - на полях ПМЭФ-2021 он сообщил о кардинальном изменении структуры вложения средств ФНБ с полным отказом от доллара.

Изначально в структуре было по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла ее, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро (осталось по 35%). Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в ЦБ в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства фонда на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте. После объявления о выходе из долларовых активов нормативная структура вложения средств фонда выглядит следующим образом: евро - 40%, юань - 30%, фунт - 5%, иена - 5%, золото - 20%.

На 1 августа на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 625,2 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме.

На депозитах в ВЭБе размещено 532 млрд 356,1 млн рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 294 млрд 846,2 млн рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков - 278 млрд 992 млн рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138 млрд 433,9 млн рублей, в акции Сбербанка - 3 трлн 442 млн рублей, "Аэрофлота" - 56 млрд рублей.

Совокупный финансовый результат от размещения средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря 2020 г по 31 июля 2021 г. был отрицательным (-$30 млн). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота в совокупности составили минус 172,9 млрд рублей (минус 222,75 млрд руб. по валюте и плюс 49,82 млрд руб. по золоту).

В июле в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в "префы" банков в сумме 5,99 млрд рублей, на депозитах в ВЭБе - 1,2 млрд руб., в ценные бумаги российских эмитентов - 636,8 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ составил 230,5 млрд рублей, или $3,14 млрд (в основном это дивиденды Сбербанка).

В июле ВЭБ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования покупки вагонов в московское метро, на 272,8 млн руб. Они были конвертированы в 24,1 млн юаней, а 287,6 млн руб., которые ВЭБ вернул в июне - в 68,1 кг золота.