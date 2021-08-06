Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что планирует примерно 6 сентября отозвать рейтинги ПАО "Мегафон" по причинам делового характера. Рейтинги будут отозваны примерно через 30 дней после публикации этого пресс-релиза.

Сейчас долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Мегафона" в иностранной и национальной валюте находятся на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом, рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "BB+", краткосрочный РДЭ - "B".

Fitch оставляет за собой право по собственному усмотрению отзывать рейтинги в любой момент по любой причине, которую посчитает значимой, напомнило агентство.

В агентстве уверены, что инвесторы выигрывают от наличия у компании рейтингов Fitch, и в связи с этим публикуют уведомление о планах их отзыва примерно за 30 дней до этого шага. До момента отзыва агентство продолжает анализ рейтингов, и остается возможность их изменения.