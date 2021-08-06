"Мегафон" продал свою долю в Aliexpress Russia структуре USM

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеком-оператора. USM - единственный акционер "Мегафона".

" У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International", - сообщил представитель компании.

Сумма сделки не раскрывается.

"Входя в акционерный капитал AliExpress Russia, мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем", - добавили в "Мегафоне".

Создание СП в сфере электронной коммерции AliExpress Russia было завершено РФПИ, Alibaba, "Мегафоном" и Mail.ru Group в октябре 2019 года.

Доли акционеров в AliExpress Russia, за исключением переданной доли USM, сейчас распределяются следующим образом: у Alibaba Group - чуть меньше 48%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ и ближневосточных партнерах - 12,85%.