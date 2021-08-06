Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

"Мегафон" продал свою долю в Aliexpress Russia структуре USM

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеком-оператора. USM - единственный акционер "Мегафона".

" У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International", - сообщил представитель компании.

Сумма сделки не раскрывается.

"Входя в акционерный капитал AliExpress Russia, мы стремились реализовать целый ряд синергий между нашим бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны: наши совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем", - добавили в "Мегафоне".

Создание СП в сфере электронной коммерции AliExpress Russia было завершено РФПИ, Alibaba, "Мегафоном" и Mail.ru Group в октябре 2019 года.

Доли акционеров в AliExpress Russia, за исключением переданной доли USM, сейчас распределяются следующим образом: у Alibaba Group - чуть меньше 48%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ и ближневосточных партнерах - 12,85%.

Мегафон Aliexpress Russia USM Alibaba Group РФПИ Mail.ru Group

Новости

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен

В России производство устриц выросло на 12% в первом полугодии

В России производство устриц выросло на 12% в первом полугодии

Аналитики "Ренессанс Капитала" оценили эффект от уренгойской аварии "Газпрома"

Аналитики "Ренессанс Капитала" оценили эффект от уренгойской аварии "Газпрома"

Газ в Европе подскочил выше $540/тыс. куб. м после пожара у "Газпрома"

Газ в Европе подскочил выше $540/тыс. куб. м после пожара у "Газпрома"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');