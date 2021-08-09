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Руководитель Главной инспекции ЦБ Сафронов покинет должность через месяц

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Банка России - руководитель Главной инспекции Банка России (ГИБР) Владимир Сафронов с 9 сентября покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщила пресс-служба регулятора.

Сафронов покинет должность после отпуска.

Исполняющим обязанности руководителя ГИБР с 9 августа назначена первый заместитель руководителя ГИБР Елена Королева.

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин отметил профессиональные и человеческие качества Сафронова. "Владимир Алексеевич блестящий руководитель и интересный человек с богатым жизненным опытом, настоящий лидер и душа коллектива. Проработал в Банке России более четверти века, при этом с 2012 года был бессменным руководителем Главной инспекции. Он не только организовал эффективную инспекционную работу в Банке России, но и вывел ее на принципиально новый качественный уровень", - подчеркнул Тулин.

Банк России Владимир Сафронов Главная инспекция ЦБ Дмитрий Тулин Елена Королева

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