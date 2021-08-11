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Европейские фондовые рынки выросли на сильной корпоративной отчетности

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам седьмой сессии подряд.

Импульс к росту рынку дает сильная корпоративная отчетность, что компенсирует опасения трейдеров, связанные с новой волной заболеваемости COVID-19 в мире и ее потенциальными последствиями для экономики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник поднялся на 0,35% и составил 472,32 пункта. Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, германский DAX - на 0,16%, французский CAC 40 - на 0,1%, итальянский FTSE MIB- на 0,24%, испанский IBEX 35 - на 0,37%.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в августе упал до 40,4 пункта, минимума с ноября 2020 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 56,7 пункта с июльских 63,3 пункта.

"Текущие экономические условия остаются сильными, однако на дальнейшие ожидания инвесторов влияют сигналы ослабления роста в Китае и распространение нового штамма COVID-19 "дельта"" , - отмечает аналитик OANDA Europe Крейг Эрлэм.

Акции британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc подорожали по итогам торгов на 6,9%. Стоимость бумаг активно растет вторую сессию подряд на информации о том, что германский сервис доставки Delivery Hero SE приобрел в ней долю в 5,09%.

Цена акций британского букмекера Flutter Entertainment Plc подскочила на 7,8% благодаря сильной квартальной отчетности компании.

Бумаги германской HelloFresh, доставляющей клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, подорожали на 9,2%. Компания опубликовала предварительные финансовые результаты, которые показали рост выручки во втором квартале на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции нефтекомпаний BP Plc и Royal Dutch Shell выросли в цене соответственно на 1,1% и 0,5% благодаря подъему цен на нефть.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

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