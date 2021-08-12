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"Мегафон" запустил технологию передачи голосового трафика по LTE по всей России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" первым из российских операторов запустил на федеральном уровне технологию VoLTE (Voice over LTE), позволяющую совершать голосовые вызовы через сеть LTE, говорится в сообщении компании.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE изначально был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету, отмечает компания.

"Мегафон" в 2016 году запустил VoLTE в Москве. Федеральный охват был достигнут после внедрения технологии в Чувашии, Курской и Волгоградской областях, где апгрейд сети последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года. Технология недоступна жителям Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE несовместим, уточняет компания.

В настоящее время VoLTE используют более 13 млн абонентов "Мегафона". Помимо Москвы и области, потребление технологии активно растет в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и Санкт-Петербурге.

VoLTE обеспечивает более высокое качество голосовой связи, не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов.

Мегафон

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