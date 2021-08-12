ОПЕК+ в июле выполнил нефтяную сделку на 110%

Россия соблюдала обязательства на 95%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ОПЕК+ в июле выполнил соглашение по ограничению добычи нефти на 110%, Россия немного ухудшила соблюдение обязательств - до 95%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Общее соблюдение соглашения осталось высоким - на уровне 110%, так как страны Ближнего Востока добывали нефть немного ниже целевых уровней, а Нигерия, Ангола и Малайзия в борьбе со снижением производственных мощностей испытывали трудности в достижении своих целевых показателей", - пишет МЭА.

В частности, страны ОПЕК соблюдали соглашение на 116%, не-ОПЕК - на 99%.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 720 тыс. б/с, до 41,7 млн б/с, что на 4,3 млн б/с выше показателя прошлого года. Рост связан с завершением добровольного дополнительного сокращения производства Саудовской Аравией.

Добыча нефти в РФ, по данным МЭА, увеличилась на 30 тыс. б/с к июню и составила 9,58 млн б/с. Исполнение сделки Россией оценивается в 95%, тогда как в июне этот показатель был на уровне 96%.

МЭА также отмечает, что в июле экспорт российской нефти снизился, поскольку объемы были перенаправлены на внутренний рынок, где спрос повышался.

Агентство напоминает, что ОАЭ получили более высокий базовый уровень в 3,5 млн б/с с мая 2022 года по сравнению с предыдущими 3,2 млн б/с, а Саудовская Аравия и Россия увеличили свои базовые показатели на 500 тыс. б/с, до 11,5 млн б/с каждая, в то время как Ирак и Кувейт получили дополнительно по 150 тыс. б/с.

"Более высокие базовые уровни, в общей сложности в 1,6 млн б/с, вступают в силу с мая 2022 года. Учитывая, что самый высокий уровень добычи нефти в России составлял 10,6 млн б/с в декабре 2018 года, маловероятно, что в следующем году она сможет сразу же приблизиться к новому более высокому базовому уровню", - подчёркивает МЭА.