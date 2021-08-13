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Индекс Stoxx Europe 600 достиг очередного рекорда

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки в основном выросли в четверг, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил в плюсе девятую сессию подряд, поставив очередной рекорд.

Значение индикатора увеличилось к закрытию рынка на 0,11%, до 474,48 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,36%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,38%, испанский IBEX 35 - менее 0,1%.

В то же время британский FTSE 100 опустился на 0,37%.

Сильная корпоративная отчетность, а также надежды на быстрое восстановление европейских стран от последствий пандемии коронавируса компенсируют беспокойство инвесторов, связанное с распространением штамма COVID-19 "дельта".

Экономика Великобритании во втором квартале 2021 года увеличилась на 4,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило в четверг Национальное статистическое управление (ONS). В годовом выражении рост ВВП составил 22,2%.

Данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) показали снижение объема промышленного производства в еврозоне в июне 2021 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно июня 2020 года промпроизводство выросло на 9,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,2% в помесячном выражении и повышения на 10,4% в годовом.

Стоимость акций британской страховой компании Aviva Plc выросла по итогам торгов на 3,5%. Aviva завершила первое полугодие с чистым убытком, но зафиксировала рост операционной прибыли. Кроме того, компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом 750 млн фунтов.

Бумаги нидерландского страховщика Aegon NV, квартальная прибыль которого превзошла прогнозы рынка, подскочили в цене на 7,3%.

Акции Deutsche Telekom увеличились на 2,8%; крупнейшая телекоммуникационная компания Европы увеличила чистую прибыль во втором квартале в 2,5 раза и улучшила годовой прогноз.

Стоимость бумаг британского оператора сервиса доставки еды Deliveroo Plc выросла на 8,9%. В среду компания опубликовала финансовую отчетность, показавшую рост ее выручки в первом полугодии на 82%.

Отчет германской энергетической компании RWE за первое полугодие также оказался сильным, что позволило ей улучшить прогноз на весь год. Скорректированная прибыль RWE в первом полугодии увеличилась до 870 млн евро по сравнению с 816 млн евро за тот же период прошлого года. Компания повысила годовой прогноз для этого показателя на 300 млн евро - до 1,05-1,4 млрд евро. Однако акции RWE подешевели на 1,2%.

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