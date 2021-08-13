Выплаты правлению ВТБ в I полугодии выросли почти в 6 раз до 1,63 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Выплаты правлению ВТБ, включающие премию и заработную плату, в первом полугодии выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,625 млрд рублей. Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет банка по ценным бумагам.

Во втором квартале топ-менеджеры получили вознаграждение в размере 1,47 млрд рублей против 145 млн рублей годом ранее.

"Рост размера вознаграждения год к году – формальный: если в прошлом году выплата премий членам правления из-за сложной ситуации с пандемией была отложена на вторую половину года, то сейчас премия по итогам за 2020 год и ранее отложенные части годовых премий за предыдущие периоды выплачены традиционно во втором квартале", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Правление ВТБ в мае 2020 года рекомендовало наблюдательному совету перенести рассмотрение вопроса о бонусах по итогам работы за 2019 год на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии на экономику и банковский сектор. В итоге вопрос о вознаграждении был рассмотрен на наблюдательном совете в сентябре, который принял решение о сокращении выплат вдвое.

На конец первого полугодия 2021 года в правление ВТБ входили 13 человек.