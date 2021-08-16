"ВТБ Капитал" добавил HeadHunter в "Портфель торговых идей на покупку"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" добавил американские депозитарные акции (ADS) HeadHunter в состав своего "Портфеля торговых идей на покупку" при цене 3660 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Таким образом, в "Портфель торговых идей на покупку" от "ВТБ Капитала" сейчас входят глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group, акции "Мобильных телесистем" (МТС), GDR X5 Retail Group, акции Polymetal, акции "Газпрома", ADS Ozon, акции "Яндекса" и Evraz, а также ADS HeadHunter.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе бумаги рекрутингового сервиса будут расти темпами, опережающими индекс МосБиржи.

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость ADS HeadHunter с $50 до $60 за штуку, сообщается в обзоре компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $44,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $48,5 за штуку.

HeadHunter 16 августа представил финансовые показатели за II квартал 2021 года. Как сообщалось, выручка компании выросла в 2,5 раза, до 3,91 млрд рублей (по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года), скорректированная EBITDA - в 3,4 раза, до 2,26 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 57,9% против 43,4% годом ранее.