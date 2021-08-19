Большинство членов ФРС поддержали сворачивание выкупа активов в 2021г

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года, свидетельствует протокол июльского заседания.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

"Расхождения во взглядах и неуверенность предполагают, что заявление о сокращении программы будет сделано не раньше ноября", - полагает главный экономист Pantheon Ян Шепердсон.

Между тем другие эксперты, включая Джоша Шапиро из MFR Inc., считают, что это может произойти по итогам сентябрьского заседания, "особенно если отчет о состоянии рынка труда за август будет сильным".

Официальные данные об изменении уровня безработицы и количества рабочих мест в экономике США будут опубликованы 3 сентября.

Председатель ФРС Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сворачивание программы выкупа бумаг в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который традиционно проходит в конце августа.

Следующее заседание FOMC назначено на 21-22 сентября. Оно будет сопровождаться пресс-конференцией Пауэлла и публикацией обновленных экономических прогнозов.

Американские фондовые индексы снизились в среду после выхода протокола заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились за день на 1,1%, Nasdaq Composite потерял 0,9%.