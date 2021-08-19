Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Большинство членов ФРС поддержали сворачивание выкупа активов в 2021г

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года, свидетельствует протокол июльского заседания.

В декабре 2020 года комитет Федеральной резервной системы заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

"Расхождения во взглядах и неуверенность предполагают, что заявление о сокращении программы будет сделано не раньше ноября", - полагает главный экономист Pantheon Ян Шепердсон.

Между тем другие эксперты, включая Джоша Шапиро из MFR Inc., считают, что это может произойти по итогам сентябрьского заседания, "особенно если отчет о состоянии рынка труда за август будет сильным".

Официальные данные об изменении уровня безработицы и количества рабочих мест в экономике США будут опубликованы 3 сентября.

Председатель ФРС Джером Пауэлл может дать намеки на то, когда начнется сворачивание программы выкупа бумаг в ходе ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который традиционно проходит в конце августа.

Следующее заседание FOMC назначено на 21-22 сентября. Оно будет сопровождаться пресс-конференцией Пауэлла и публикацией обновленных экономических прогнозов.

Американские фондовые индексы снизились в среду после выхода протокола заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились за день на 1,1%, Nasdaq Composite потерял 0,9%.

ФРС США

Новости

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ держится чуть выше 6,5%

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

T-Mobile подтвердил утечку данных около 49 млн клиентов

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Суд за вторник оштрафовал Google на 14 млн руб. за неудаление контента

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ

Visa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картам в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');