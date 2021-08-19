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Фондовый рынок США снизился на фоне публикации протокола заседания ФРС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол показал, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с тем, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году.

Большинство представителей руководства Федрезерва полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС.

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике.

Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США.

Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, и завершить программу к середине 2022 года.

Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что пока не понятно, как экономика США справится с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

"Пока не ясно, окажет ли штамм "дельта" заметное влияние на экономику, будем смотреть", - сказал он, выступая перед студентами и учителями в рамках виртуального мероприятия.

Пауэлл не стал комментировать, что будет дальше с политикой ФРС, и не стал подробно рассказывать о том, как, по его мнению, будет вести себя экономика в ближайшие месяцы. Встреча со студентами не предполагала обсуждения вопросов денежно-кредитной политики, отмечает The Wall Street Journal.

Опубликованные в среду статистические данные указали на более существенное, чем ожидалось, падение числа новостроек в США в июле.

Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,534 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек составляло 1,65 млн, а не 1,643 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в США в июле на 2,6% по сравнению с ранее объявленным уровнем прошлого месяца - до 1,6 млн.

Акции Lowe's Cos. подорожали на 9,6%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, во втором квартале 2021 финансового года получила чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков и дала оптимистичный годовой прогноз.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 0,6%. Второй по числу абонентов американский оператор связи, принадлежащий германской телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG, в среду подтвердил факт кражи хакерами персональной информации около 49 млн клиентов, в том числе потенциальных.

Котировки акций Target Corp. снизились на 2,8%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 7,7%, выручку - на 9,5%. При этом рост сопоставимых продаж Target в минувшем квартале составил 8,9% (прогноз - 8,8%), существенно замедлившись по сравнению с 22,9% в предыдущем квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 382,59 пункта (1,08%) и составил 34960,69 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 47,81 пункта (1,07%), опустившись до 4400,27 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 130,27 пункта (0,89%) и составил 14525,91 пункта.

США

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