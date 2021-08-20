Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Индексы Европы упали вслед за меткомпаниями и производителями люксовых товаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Западной Европы в четверг снизились, в том числе под влиянием опубликованного днем ранее протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Руководство американского ЦБ все больше склоняется к тому, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году, поскольку экономика США уже достаточно восстановилась.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,5% и составил 467,24 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,5% (до минимума за три месяца), французский CAC 40 - на 2,4%, германский DAX - на 1,25% (до самой низкой отметки с 9 августа). Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 1,6% и 0,8% соответственно.

Котировки акций производителей люксовых товаров снизились на новостях из Китая, сообщает MarketWatch. В том числе бумаги Kering подешевели на 9,5%, LVMH Moet Hennessy - на 6,4%, Hermes International - на 4,7%, Burberry Group - на 6,6%, Richemont - на 6,7%, Swatch Group - на 6,6%, Remy Cointreau - на 5,3%, Salvatore Ferragamo - на 5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании по финансовым и экономическим вопросам сказал о необходимости бороться с "избыточными доходами". Он призвал граждан и компании с высокими доходами "больше отдавать обществу", охарактеризовав цель "всеобщего процветания" как "важнейшее требование социализма".

Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят горнодобывающие компании, рухнул на 4,2% на фоне снижения стоимости железной руды и ключевых металлов. В том числе бумаги производителей цветных металлов Anglo American и Antofagasta упали на 4,6% и 4,5% соответственно, сырьевого трейдера Glencore - на 3,5%, сталелитейной ArcelorMittal - на 6,5%.

Нефтяные цены продолжают снижаться, что вызывает падение котировок акций представителей этой отрасли. В частности, стоимость BP Plc опустилась на 4,9%, Royal Dutch Shell - на 3,9%.

Акции нидерландской NN Group снизились на 0,9%. Страховщик объявил о продаже управляющей компании NN Investment Partners американскому инвестбанку Goldman Sachs за 1,6 млрд евро.

Цена бумаг International Personal Finance уменьшилась на 1,2%. Британская кредитная организация объявила о намерении отказаться от вторичного листинга на Варшавской фондовой бирже. Акции компании будут по-прежнему торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Между тем в четверг подорожали бумаги сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com (+2,4%).

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции шведского производителя систем кондиционирования Nibe Industrier, цена которых подскочила более чем на 10%.

ФРС США Stoxx Europe 600 FTSE 100 CAC 40 DAX FTSE MIB IBEX 35

Новости

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Amazon собрался открыть несколько физических розничных магазинов в США

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

Виноделы французского Прованса сильно пострадали от пожаров

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

По "Северному потоку 2" в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа

Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн руб. за неудаленный контент

Цены на нефть приблизились к минимуму за три месяца

Цены на нефть приблизились к минимуму за три месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');