Индексы Европы упали вслед за меткомпаниями и производителями люксовых товаров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Западной Европы в четверг снизились, в том числе под влиянием опубликованного днем ранее протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Руководство американского ЦБ все больше склоняется к тому, что ФРС должна начать сворачивать программу выкупа активов в текущем году, поскольку экономика США уже достаточно восстановилась.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,5% и составил 467,24 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,5% (до минимума за три месяца), французский CAC 40 - на 2,4%, германский DAX - на 1,25% (до самой низкой отметки с 9 августа). Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 1,6% и 0,8% соответственно.

Котировки акций производителей люксовых товаров снизились на новостях из Китая, сообщает MarketWatch. В том числе бумаги Kering подешевели на 9,5%, LVMH Moet Hennessy - на 6,4%, Hermes International - на 4,7%, Burberry Group - на 6,6%, Richemont - на 6,7%, Swatch Group - на 6,6%, Remy Cointreau - на 5,3%, Salvatore Ferragamo - на 5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании по финансовым и экономическим вопросам сказал о необходимости бороться с "избыточными доходами". Он призвал граждан и компании с высокими доходами "больше отдавать обществу", охарактеризовав цель "всеобщего процветания" как "важнейшее требование социализма".

Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят горнодобывающие компании, рухнул на 4,2% на фоне снижения стоимости железной руды и ключевых металлов. В том числе бумаги производителей цветных металлов Anglo American и Antofagasta упали на 4,6% и 4,5% соответственно, сырьевого трейдера Glencore - на 3,5%, сталелитейной ArcelorMittal - на 6,5%.

Нефтяные цены продолжают снижаться, что вызывает падение котировок акций представителей этой отрасли. В частности, стоимость BP Plc опустилась на 4,9%, Royal Dutch Shell - на 3,9%.

Акции нидерландской NN Group снизились на 0,9%. Страховщик объявил о продаже управляющей компании NN Investment Partners американскому инвестбанку Goldman Sachs за 1,6 млрд евро.

Цена бумаг International Personal Finance уменьшилась на 1,2%. Британская кредитная организация объявила о намерении отказаться от вторичного листинга на Варшавской фондовой бирже. Акции компании будут по-прежнему торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Между тем в четверг подорожали бумаги сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com (+2,4%).

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции шведского производителя систем кондиционирования Nibe Industrier, цена которых подскочила более чем на 10%.