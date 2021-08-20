Министерства попросили у Минфина дополнительно 3 трлн рублей в год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства подали заявки о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на сумму 3 трлн рублей ежегодно, сообщил Минфин после заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Глава Минфина Антон Силуанов главной целью заседания назвал выработку позиции по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве.

Министр напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах, говорится в сообщении. Акцент сделан на финансировании стратегических инициатив правительства, программных документах.