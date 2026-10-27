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Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.
Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 11:00 мск 27 октября открыл книгу заявок на облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, - по объему сделка станет крупнейшей за год, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сбор заявок продлится до 15:00 мск 10 ноября. Техразмещение запланировано на 11 ноября. Это седьмая и заключительная сделка секьюритизации потребительских кредитов Сбербанка в 2026 году. Эмитентом выступает ООО "СФО СБ Секьюритизация 7", агент по размещению - Сбербанк КИБ.

Банк предложит инвесторам бумаги общим объёмом до 75 млрд рублей с разными условиями купонных выплат и погашения в зависимости от транша. Распределение объёмов между траншами будет определено по итогам сбора книги с учётом спроса инвесторов.

Структура сделки предусматривает до четырёх траншей: три из них планируется предложить рынку, младший транш в размере 20% от всего объема сделки Сбербанк полностью выкупит и оставит на своём балансе. Общий объём сделки с учётом младшего транша составит до 94 млрд рублей.

Для финансовых институтов, корпоративных клиентов и SberPrivate Banking предусмотрены транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения. Ориентиры доходности по ним составляют 15,99% и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объём этих траншей на этапе сбора заявок оценивается банком в размере до 13 млрд рублей.

Как уточняется в релизе, на транш АС предварительно приходится до 62 млрд рублей - это транш с гибким графиком и более длительным сроком обращения. Он предназначен для всех категорий инвесторов: частных, корпоративных и институциональных. Ориентир доходности по этому траншу составляет 17,15% годовых (ориентир ставки купона - 16,00% годовых).

По старшим траншам ожидается наивысший рейтинг надёжности - AAA.sf по российской шкале от АКРА и "Эксперт РА". Сбербанк поддерживает вторичный рынок данных облигаций в качестве маркет-мейкера.

В марте Сбербанк сообщал, что планирует в текущем году осуществить четыре размещения облигаций в рамках секьюритизации кредитов совокупным объемом от 100 млрд рублей. В том же месяце он разместил три транша облигаций эмитента СФО "СБ Секьюритизация 4" на общую сумму почти 41 млрд рублей. В июле банк разместил три транша СФО "СБ Секьюритизация 5" на 71,8 млрд рублей. В сентябре еще четыре транша СФО "СБ Секьюритизация 6" на 79,1 млрд рублей.

Сбербанк
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