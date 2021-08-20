PwC проработает экспорт продукции АПК РФ в страны Персидского залива и Северной Африки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ООО "Прайсвотерхаускуперс консультирование" разработает концепцию развития экспорта российской продукции АПК с помощью прямых поставок в розничные сети и дистрибьюторские компании стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Северной Африки, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания стала победителем конкурса, организованного центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Как сообщается на сайте госзакупок, ООО выполнит эту работу за 22,8 млн при начальной цене, объявленной на конкурсе, в 25 млн рублей.

Согласно условиям конкурса, работа будет выполнена в два этапа до 12 ноября этого года.

Как отмечается в конкурсной документации, достижение рубежей, определенных для экспорта продукции АПК, возможно как за счет увеличения глубины переработки экспортируемой продукции, так и за счет эффективного позиционирования и продвижения ее на целевых рынках.

Страны, входящие в ССАГПЗ, являются актуальным направлением для наращивания экспорта российской продукции АПК. По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), около 90% почв региона не пригодны для вспахивания. Кроме того, производительность засеянных земель в регионе в два раза ниже среднемирового показателя. В связи с этим около 85% потребляемой продукции АПК здесь приходится на импорт. Это открывает возможности для российских поставщиков для встраивания в новые цепочки поставок в регионе, отмечается в документах.

По данным ITC Trade Map, в 2020 году только три страны, входящие в ССАГПЗ, - Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ - импортировали продукции АПК на $37 млрд из общего объема импорта в регион в $44 млрд. Эти страны являются наиболее перспективными для развития экспорта российской продукции АПК.

Северная Африка также может стать актуальным направлением для наращивания российского экспорта, говорится в документах. Алжир, Египет и Марокко в совокупности импортируют около 80% продукции АПК в этом регионе. В 2020 году на их рынки было поставлено этой продукции на $28,6 млрд из общего показателя по североафриканским странам в $35 млрд. Около 22% импорта пришлось на кондитерские изделия, мясо, мясные и молочные продукты.

"В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований, направленных на ресурсное обеспечение продвижения продукции, производимой отечественным агропромышленным комплексом, необходимо актуализировать ряд ключевых вопросов развития экспорта российской продукции АПК в страны ССАГПЗ и Северной Африки", - говорится в документах.