Рубль вечером несколько усилил темпы роста к доллару и евро

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько ускорили темпы снижения на Московской бирже во вторник вечером, рубль более заметно растет к бивалютной корзине вслед за усилившей повышение нефтью и благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 34,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,67 руб./EUR1, подешевев на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,3 копейки - до 79,58 рубля.

Факторы укрепления рубля

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах вслед за ускорившей повышение нефтью. Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема более чем на 5% по итогам торгов понедельника, отыгрывая потери от существенного падения в последнее время. Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд - это самый длительный подобный период с февраля 2018 года.

Дополнительную поддержку рублю продолжают оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под налоговые выплаты августа, а также улучшение настроений на внешних рынках. В среду, 25 августа, в бюджет необходимо будет перечислить НДС, НДПИ и акцизы, в понедельник, 30 августа - налог на прибыль.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие представители центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что большинство руководителей Федрезерва готовы начать сокращение программы выкупа активов объемом $120 млрд уже в текущем году, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса.

Продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. в пересчете на годовые темпы, во вторник сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 701 тыс. домов (снижение на 2,6% за месяц), тогда как ранее было озвучен показатель в 676 тыс. (падение на 6,6%). Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 3,6% с объявленного ранее июньского уровня - до 700 тыс., свидетельствуют данные MarketWatch.

Таким образом, продажи новостроек повысились после трех месяцев сокращения подряд. Тем не менее, на потенциальных покупателей продолжают оказывать негативное влияние высокие цены на недвижимость, что обусловлено продолжающимся подорожанием строительных материалов. Относительно июля прошлого года реализация новых домов упала более чем на 27%.

Оценки экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник рубль уверенно укрепляется как к евро, так и к доллару США на фоне увеличения аппетита к риску и растущих нефтяных котировок. "Похоже, спрос на рисковые активы вернулся на рынок, о чем можно судить как по динамике валютных пар, так и по американскому рынку акций. Индекс S&P 500 во вторник в очередной раз обновил исторический максимум, в то время как индекс волатильности VIX значительно снизился по сравнению с пиками прошлой недели, последовавшими за публикацией "минуток" FOMC. Валюты развивающихся стран в большинстве своем также укрепляются по отношению к доллару. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent укрепляется после минимумов прошлой недели, торгуясь выше отметки в $70 за баррель", - отмечает Беспалов.

Что касается предстоящих событий, то, по словам Беспалова, на четверг намечена публикация второй оценки ВВП США за второй квартал 2021 года, однако основное внимание участников рынка будет, вероятно, сфокусировано на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (17:00 по Москве в пятницу).

"Сроки начала снижения объемов выкупа активов в США играют важную роль для инвесторов, в чем мы в очередной раз смогли убедиться на прошлой неделе. Протоколы с последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС продемонстрировали рост ястребиных настроений ряда представителей регулятора, заявивших о возможной целесообразности начала сворачивания стимулов уже до конца года, если экономика будет и дальше восстанавливаться, согласно прогнозам. Если сравнивать эти заявления с комментариями господина Пауэлла по итогам предыдущего заседания (и не только), то он придерживается скорее более голубиной позиции, в то время как по-прежнему высокий уровень заражений в США может стать тем фактором, который удержит главу ФРС от ястребиной риторики на этом этапе. Тем не менее, волатильность на рынках в пятницу, которая может отразиться и на рубле, все же не исключена", - говорит Беспалов.

"Благодаря позитивному внешнему фону рубль с открытия устремился вверх, ускорив рост на старте основной сессии. Затем российская валюта умеренно просела вслед за нефтяными ценами. (. . .) Рубль пытается усилить позитивную тенденцию, но наталкивается на сопротивление покупателей валюты, не верящих в долгосрочность текущей волны роста мировых рынков и нефти. Тем не менее в середине сессии рублю удалось возобновить укрепление, обновив дневной максимум благодаря очередному импульсу роста нефтяных цен. Нефтяные цены продолжают планомерно возвращать позиции, утраченные с начала августа. После открытия европейских торгов котировки усилили восходящую динамику. Несмотря на сообщение о продаже Минэнерго США нефти из стратегического резерва нефтяные цены продолжают восстанавливаться. Этому способствует сохранение оптимистичных настроений на мировых рынках и слабость доллара, поддерживающая восходящую динамику сырьевого сектора", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть растут более чем на 2% в ходе вечерних торгов во вторник после повышения более чем на 5% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник повысилась на 2,73% - до $70,63 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,41% - до $67,22 за баррель.

Позитивными новостями для рынка стало сообщение о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США это первое полноценное разрешение на использование вакцины против COVID-19. До этого речь шла лишь о разрешении 2020 года на экстренное применение препарата Pfizer-BioNTech, и противники обязательной вакцинации указывали на этот факт, как на основание не требовать прививаться. Теперь, отмечает WSJ, ожидается, что больше коммерческих учреждений и политических институтов будут требовать вакцинации от сотрудников.

Инвесторы рассчитывают, что расширение программы вакцинации приведет к росту спроса на топливо.

Дополнительную поддержку котировкам оказывает снижение доллара США, который торгуется вблизи минимального значения примерно за неделю.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

Банк России во вторник, 24 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 августа, банки разместили 899,5 млрд рублей (при лимите 1,15 трлн и спросе 899,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 24 августа провел доразмещение 48-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 717,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 августа на 12,01 копейки, до 73,9465 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,2 копейки, до 86,8058 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 15,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,9181 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 19,33 копейки и составил 73,9052 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 297,929 млн, из которых $610,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 687,242 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 6,46 копейки, до 86,741 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 13,08 копейки и составил 86,7721 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR610,447 млн, из которых EUR306,831 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR303,616 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,68% и 6,74% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 6,86%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.