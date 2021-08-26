Фондовые индексы Европы выросли, кроме германского DAX

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основные фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду, исключением стал только германский рынок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,01% и составил 471,84 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,34% вслед за подъемом котировок акций банков и представителей туристической отрасли. Таким образом, индекс вырос четвертую сессию подряд и достиг максимума за неделю, отмечает Trading Economics.

Французский индикатор CAC 40 прибавил за день 0,18%, испанский IBEX 35 - на 0,32%, итальянский FTSE MIB - на 0,12%.

Между тем германский DAX опустился на 0,28%. Наиболее существенно подешевели акции производителя медицинского оборудования Fresenius SE (-2%), перестраховщика Munich Re (-1,3%), а также энергокомпании RWE AG (-1,25%). Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в августе уменьшился до 99,4 пункта со 100,7 пункта в прошлом месяце, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Показатель снизился второй месяц подряд. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали сокращения до 100,3 пункта. Подындекс ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время в августе упал до 97,5 пункта со 101 пункта в прошлом месяце. Индикатор отношения к текущей ситуации немного улучшился - до 101,4 пункта со 100,4 пункта в июле.

Между тем темпы роста розничных продаж в Великобритании в августе были максимальными почти за семь лет, по данным Конфедерации британских промышленников (CBI). О повышении продаж заявили 60% опрошенных по сравнению с 23% в июле - это максимум с декабря 2014 года.

Из 104 респондентов CBI 73% сообщили об увеличении цен за последний год против 53% в мае. Это самое значительное повышение с ноября 2017 года.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 в среду вошли акции шведской Sinch AB, предоставляющей "облачные" коммуникационные услуги, подорожавшие на 5,2%, а также бумаги британского ритейлера Marks & Spencer Group (+5,1%), нидерландского страховщика ASR Nederland NV (+4,5%). При этом наиболее существенно подешевели акции шведского производителя оборудования для лучевой терапии Elekta AB (-7,8%). Компания опубликовала финрезультаты, не оправдавшие прогноза аналитиков.

Акции Just Eat Takeaway.com NV, оператора сервиса доставки еды, будут выведены из расчета фондового индекса FTSE 100 по итогам очередного квартального пересмотра состава индекса, сообщила FTSE Russell. На этой новости стоимость компании снизилась на 0,3% на торгах в Амстердаме и на 0,1% в Лондоне.

Бумаги британского сервиса Just Eat были включены в FTSE Russell в декабре 2019 года, до его слияния с нидерландской Takeaway.com. Индексный провайдер отмечает, что объединенная компания зарегистрирована в Нидерландах, в связи с чем не может входить в расчет индекса крупнейших британских компаний.