Полугодовая прибыль РЖД по МСФО составила 15,2 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО составила 15,2 млрд рублей против убытка в 46,6 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка холдинга увеличилась на 14,3%, до 1,24 трлн рублей.

Операционные расходы выросли на 9,7%, до 1,2 трлн рублей, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре - на 7,8%, до 813,6 млрд рублей, от логистических услуг - на 46,7%, до 219,7 млрд рублей, от пассажирских перевозок - на 43,6%, до 97,7 млрд руб.

"Основное влияние на результат оказало восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году. Грузооборот в I полугодии вырос на 4,6%, доходная ставка - на 3,9%, пассажирооборот - на 36,2%", - объяснили в РЖД.