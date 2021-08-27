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Китай продаст 150 тыс. тонн меди, алюминия, цинка из госзапасов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китай продаст 150 тысяч тонн цветных металлов из госрезервов в начале сентября в рамках мер по сдерживанию роста цен на сырье и поддержанию рынка, сообщило Национальное управление по продовольствию и стратегическим резервам.

Эта партия станет третьей и будет состоять из 30 тыс. тонн меди, 70 тыс. тонн алюминия и 50 тыс. тонн цинка.

Заявки на покупку металлов могут подавать только предприятия по их выпуску и переработке. Купленный металл должен быть незамедлительно использован для производства, его нельзя перепродавать или накапливать, сообщает агентство "Синьхуа".

В середине июня Китай объявил о намерении начать продажу основных промышленных металлов из госзапасов, чтобы ограничить повышение цен на сырьевые товары и ослабить давление на производителей, вызванное растущими расходами. В рамках публичных аукционов металлы будут продаваться китайским переработчикам и производителям.

Китай

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