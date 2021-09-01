Petropavlovsk в I полугодии 2021 года сократил EBITDA на 41%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года золотодобытчик Petropavlovsk сократил EBITDA на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $114,3 млн, говорится в отчете компании. Аналитики ожидали снижения EBITDA Petropavlovsk по итогам I полугодия на 28-45%.

Чистая прибыль золотодобытчика составила $48,9 млн против убытка в $22 млн годом ранее.

Выручка снизилась на 33%, до $351,9 млн: продажи в натуральном выражении упали на 40%, до 187,1 тыс. унций, при этом средняя цена реализации повысилась на 9%, до $1795 за унцию.

Средние денежные затраты (TCC) для собственного сырья выросли на 13%, до $906 на унцию на фоне снижения содержаний и извлечений, а также некоторой инфляции рублевых затрат и повышения налогов на тех активах, для которых закончились налоговые льготы. Совокупные денежные затраты (AISC) выросли на 15%, до $1404 на унцию.

Capex сократился на 21%, до $47,3 млн.

Компания сохраняет прогноз TCC и capex на 2021 год - $870-970 на унцию и $140 млн соответственно, а также прогноз производства на уровне 430-470 тысяч унций.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.