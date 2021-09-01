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Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем, курс доллара опустился до 73 руб./$1 впервые с 6 августа, евро торгуется по направлению к 86 руб./EUR1.

Курс доллара США составил 73,02 руб./$1 в 15:32 по Москве, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее курс опускался до 73 руб./$1. Евро стоил 86,3775 руб./EUR1, подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,13 копейки - до 79,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил рост к доллару и евро днем в среду на фоне динамики американской валюты на Forex. Доллар дешевеет по всему спектру рынка после выхода слабых данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP). Показатель составил всего 374 тыс. при прогнозных 635 тыс.

Поддержку рублю также оказывает рост нефти. Котировки повышаются в ожидании очередного заседания представителей стран ОПЕК+. В 18:00 по московскому времени в среду пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 по Москве увеличилась на 0,45% - до $71,95 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,47% - до $68,82 за баррель.

США МосБиржа Brent WTI ОПЕК+

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