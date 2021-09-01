Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в среду обновил исторический максимум, превысив 3949,1 пункта на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры.

К 16:51 по Москве индекс МосБиржи вырос до 3949,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - до 1704,22 пункта (+1,2%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

В лидерах роста выступают акции "Интер РАО" (+3,5%), "Русала" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), АФК "Система" (+1,9%), "Газпрома" (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,4%).

Предыдущий максимум индекса МосБиржи был зафиксирован в течение торгов 18 августа - 3949,07 пункта.

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