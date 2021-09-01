Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле составил 2,4 трлн руб.

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2021 года исполнен с профицитом 2 трлн 420,7 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем по итогам января-июня (1 трлн 193,3 млрд рублей), следует из отчетности на сайте Федерального казначейства.

Рост профицита в июле стал результатом опережающего роста доходов бюджета.

Доходы консолидированного бюджета на 1 августа составили 26 трлн 215,1 млрд рублей, расходы - 23 трлн 794,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2021 года доходы составили 17 трлн 950,2 млрд рублей, расходы - 16 трлн 756,8 млрд рублей.

Следовательно, расходы в июле составили 8 трлн 264,9 млрд рублей, а доходы - 7 трлн 37,6 млрд рублей. И профицит в июле составил 1 трлн 227,4 млрд рублей, превысив профицит первых шести месяцев 2021 года почти на 3%.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1 трлн 35,3 млрд рублей при доходах 13 трлн 651,1 млрд рублей и расходах 12 трлн 615,9 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе-июле сложился на уровне 897,2 млрд рублей при доходах 9 трлн 295,5 млрд рублей и расходах 8 трлн 398,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 420,2 млрд рублей (доходы - 7 трлн 823,9 млрд рублей, расходы - 7 трлн 403,7 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 67,9 млрд рублей при доходах 1 трлн 515,6 млрд рублей и расходах 1 трлн 447,6 млрд рублей.