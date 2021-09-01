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Рост зарплат в РФ в реальном выражении в июне ускорился до 4,9%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2021 года составил 4,9% в годовом выражении после повышения на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за I полугодие 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 3,4% к аналогичному периоду 2020 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2021 года составила 58 782 рубля, увеличившись на 11,7% по сравнению с июнем 2020 года.

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 3,2%. В 2020 году зарплаты в реальном выражении выросли на 3,8%.

Росстат

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