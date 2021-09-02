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Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России за неделю с 20 до 27 августа увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд, сообщил Банк России.

В результате объем резервов превысил уровень, на котором они находились 28 мая ($605,9 млрд) и таким образом обновил абсолютный максимум.

Ключевой составляющей прироста резервов в конце августа явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ

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