Международные резервы РФ в августе обновили абсолютный максимум

Они выросли на 2,9%, до $618,2 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2021 года увеличился на $17,178 млрд, или на 2,9%, до $618,181 млрд с $601,003 млрд, обновив абсолютный максимум, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Определяющим фактором увеличения резервов в августе было получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,543 млрд в рамках решения Международного валютного фонда (МВФ) о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии.

Стоимость монетарного золота в резервах в августе уменьшилась на $2,177 млрд, или на 1,6%, до $132,697 млрд, его доля в резервах снизилась до 21,5% с 22,4%.

В январе-августе 2021 года резервы увеличились на $22,407 млрд, или на 3,8%, с $595,774 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.