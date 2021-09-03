Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги снижением в пределах 0,4%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций открылись снижением котировок blue chips в рамках коррекции после роста накануне, при этом лидируют в откате бумаги "РусАла", выступавшие накануне в числе лидеров роста.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3978,24 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1720,21 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.

Доллар подешевел на две копейки, до 72,85 рубля.

Подешевели акции UC Rusal (-2,5%), "Яндекса" (-1,6%), "АЛРОСА" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

"Норильский никель", скорее всего, рассчитает промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы в соглашении акционеров, иные варианты расчета или buyback основные акционеры не обсуждают, заявил "Интерфаксу" гендиректор "Интерроса", заместитель председателя совета директоров "Норникеля" Сергей Батехин.

Дивидендная формула в действующем до конца 2022 года соглашении акционеров "Норникеля" предполагает выплаты на уровне 60% EBITDA. "Интеррос" и топ-менеджмент ГМК неоднократно предлагали "РусАлу", партнеру по соглашению, рассчитывать дивиденды от free cash flow, что снизило бы поступления акционерам на фоне растущих капвложений в проекты развития рудной базы и экологическую программу.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, индекс МосБиржи при поддержке благоприятного фона на внешних рынках может протестировать рекордный уровень 4000 пунктов, однако к концу дня не исключена фиксация прибыли перед выходными.

Инвесторы ожидают отчет по рынку труда США за август, на который ФРС США будет ориентироваться при принятии решения относительно сроков сворачивания программы выкупа активов на сентябрьском заседании ФРС.

Если данные окажутся слабыми, ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов на более поздний срок, что станет фактором дальнейшего роста рынков. В понедельник в США отмечается День труда, поэтому инвесторы могут решить зафиксировать прибыль перед длинными выходными.

В Мексиканском заливе нефтяные компании активно работают над устранением последствий урагана, который в выходные вышел на побережье Луизианы. По данным Reuters, более 94% добычи нефти в заливе или 1,7 млн б/с остаются закрытыми. Чтобы избежать дефицита на топливном рынке, Минэнерго США выделило прибрежным НПЗ 1,5 млн баррелей из чрезвычайных запасов для производства бензина. При этом далеко не все НПЗ возобновили работу. Семь НПЗ могут выйти из строя на срок до 4 недель из-за нехватки электроэнергии и воды.

Для цен на нефть перебои с добычей являются позитивным фактором, в особенности для американского бенчмарка WTI. Спред между ближайшими контрактами на Brent и WTI на этой неделе сократился до $3 после $4 на прошлой неделе.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4% на статданных, обновили рекорды S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,1%).

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимума с марта 2020 года - до 340 тыс. при прогнозах снижения до 345 тыс.

Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тысяч, а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии, сообщает телеканал NHK. Таким образом, он фактически отказывается от поста премьер-министра. Выборы главы Либерально-демократической партии назначены на 29 сентября.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе опустился до 46,7 пункта по сравнению с 54,9 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Таким образом, индекс впервые с апреля 2020 года опустился ниже данного уровня.

Сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 53,1 пункта в июле. Аналитики прогнозировали 52,9 пункта.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу консолидируются после роста накануне. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $73,13 за баррель (+2% в четверг), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,01%, до $69,98 за баррель (+2% накануне).

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.