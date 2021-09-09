Аналитики спрогнозировали сокращение ЕЦБ темпов покупки активов в рамках PEPP

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, вероятно, оставит без изменений ключевую ставку, однако объявит о небольшом снижении темпов покупки активов в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), полагают аналитики и экономисты.

"Финансовые условия не ухудшаются. Прогнозы по инфляции растут как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В связи с этим решение не замедлять темпы покупки активов в рамках PEPP, хотя бы незначительно, вызвало бы вопросы, насколько надежными являются действия ЕЦБ, и в перспективе могло бы подорвать значимость нового прогноза по ставкам", - пишут экономисты Deutsche Bank, которых цитирует MarketWatch.

"Данные в целом совпадают с ожиданиями, за исключением более сильной инфляции, и у ЕЦБ есть возможность для позитивных прогнозов, чтобы подготовить рынки к неизбежному сворачиванию мер поддержки в следующем году", - отмечают экономисты Societe Generale.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, небольшое сокращение будет лишь "корректировкой", а не "полным сворачиванием" стимулирующих мер.

Экономисты Berenberg Bank полагают, что ЕЦБ уменьшит ежемесячный объем покупки активов с 80 млрд евро до 70 млрд евро или до 60 млрд евро.

Столь незначительное сокращение объема подкрепит ожидания экспертов, что ЕЦБ будет проводить мягкую денежно-кредитную политику дольше, чем Федеральная резервная система (ФРС) США, даже если первым начнет сворачивать меры поддержки, пишет MarketWatch.

ЕЦБ по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

ЕЦБ также не стал менять объем PEPP, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.