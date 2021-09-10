Фондовые рынки Европы завершили торги в четверг без единой динамики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг без единой динамики, хотя после объявления итогов заседания Европейского центрального банка они снижались.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 0,06% и составил 467,57 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1% (до самой низкой отметки с 28 июля), испанский IBEX 35 - на 0,4% (до минимума с начала августа). Между тем французский CAC 40 за день поднялся на 0,2%, германский DAX - на 0,08%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%.

ЕЦБ по итогам заседания объявил, что объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) останется на уровне 1,85 трлн евро. Однако с учетом оценки финансовых условий и прогноза инфляции совет управляющих счел, что покупка активов может осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала. При этом центробанк продолжит выкуп активов в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился. При возможности поддерживать благоприятные условия финансирования за счет неполной реализации PEPP выкуп активов может быть осуществлен не в полном объеме, говорится в сообщении ЕЦБ.

Экономисты прогнозировали, что ЕЦБ объявит о сокращении ежемесячного объема покупки активов с нынешних 80 млрд евро до 70 млрд евро или до 60 млрд евро.

"Для нас это небольшая победа "ястребов", поскольку есть сигнал о том, что в конечном итоге сокращение (программы выкупа - прим. ИФ) произойдет", - полагает глава отдела макроэкономики ING Карстен Бжески, слова которого приводит MarketWatch.

Рост экономики еврозоны, как ожидается, превысит уровень, наблюдавшийся до пандемии коронавируса, к концу текущего года, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год, при этом снизив прогноз на 2022 год и сохранив неизменным прогноз на 2023 год.

Как ожидают эксперты банка, экономика еврозоны в текущем году увеличится на 5%, в следующем - на 4,6%, а в 2023 году - на 2,1%. В июне ЕЦБ прогнозировал рост ВВП соответственно на 4,6%, 4,7% и 2,1%.

Прогноз инфляции в регионе на 2021 год был поднят до 2,2% с 1,9%, на следующий год - до 1,7% с 1,5%, на 2023 год - до 1,5% с 1,4%.

Цена акций easyJet в четверг рухнула на 10,2% после того, как британская авиакомпания объявила о размещении акций среди действующих акционеров по цене ниже рыночной для привлечения 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,65 млрд) на восстановление от последствий пандемии COVID-19.

Котировки бумаг британской Genus plc, работающей в сфере генетической селекции животных, упали на 7,6%. Компания опубликовала годовые результаты, которые не оправдали ожиданий рынка, после чего аналитики Peel Hunt ухудшили рекомендацию для акций Genus до "держать" с "покупать".

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции шведского производителя замков Assa Abloy, которые подорожали на 4,7%. Компания сообщила о покупке подразделения американской Spectrum Brands, занимающегося созданием и улучшением "умного дома", за $4,3 млрд денежными средствами.