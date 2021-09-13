Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс большинства blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $73 за баррель) и алюминия, индексы РТС и МосБиржи за минутут торгов прибавили 0,3-0,4% во главе с раллирующим "Русалом".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4016,68 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1730,2 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 73,15 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+3,2%, до 74,32 рубля), "НОВАТЭКа" (+0,8%), Московской биржи (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), акции Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник утром совершила рывок к новым уровням, достигнув 59,585 евро за кВт.ч, или $727 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный: азиатские индексы снижаются, но во многом это локальные истории, а нефть и алюминий продолжают дорожать, хотя прочие промышленные металлы в "минусе".

Индекс МосБиржи вновь будет отстаивать уровень 4000 пунктов. Дорожающие нефть и алюминий могут сформировать положительную динамику рынка в начале дня.

На нефтяном рынке главным аргументом нефтяных оптимистов остаются проблемы нефтедобычи в Мексиканском заливе. Восстановление производства нефти после урагана "Ида" происходит медленней, чем восстановление нефтепереработки в штате Луизиана. От 60% до 75% нефтедобывающей инфраструктуры в американском секторе Мексиканского залива находятся в процессе ремонта. Тем временем, новый тропический шторм "Николас" приближается к побережью Техаса, но также может принести сильные ливни и ветер на побережье Луизианы.

Власти КНР планируют разместить информацию об аукционах по продаже нефти из стратегических резервов. Однако многие на рынке считают, что это скорее психологический фактор сдерживания роста цен, чем реальное влияние на объемы предложения, отмечает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, поводом к ухудшению настроений инвесторов в США послужили опасения относительно развязывания новой торговой войны между Штатами и Китаем. Администрация США инициировала новое расследование в отношении китайских субсидий и их отрицательного влияния на экономику США. Развитие ситуации в негативном ключе может привести к введению новых тарифов США против китайских производителей и спровоцирует КНР к вводу зеркальных мер.

Однако утром в понедельник настроения участников рынка улучшились, растут нефть и фьючерсы на американские и европейские индексы. Индекс МосБиржи закрепляется выше 4000 пунктов и может продолжить рост при поддержке цен на сырьевых рынках, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,8-0,9% и завершили неделю в "минусе". Dow Jones за неделю просел на 2,2%, S&P 500 - на 1,7%, Nasdaq - на 1,6%.

Давление на рынок оказывают сигналы того, что высокая заболеваемость COVID-19 сдерживает восстановление американской экономики. Президент США Джо Байден на прошлой неделе объявил о вводе нового плана вакцинации против COVID-19 в стране, в том числе о новых правилах вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала, в стремлении сдержать очередной всплеск распространения коронавируса в США.

Согласно данным New York Times, ежедневное число новых случаев заболеваемости COVID-19 в США в среднем держится чуть ниже 150 тыс., доля вакцинированного населения составляет 53%.

В Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

Акции китайских технологических компаний после непродолжительного периода укрепления вернулись к падению на фоне усиления контроля со стороны властей. Как известно, интернет-платформы получили от регуляторов жесткое предупреждение не пытаться обойти недавно введенные ограничительные меры.

Ситуация на нефтяном рынке

Тем временем, на нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозов снижения запасов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,45 за баррель (+0,7% и +2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,26 за баррель (+0,8% и +2,3% в пятницу).

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.