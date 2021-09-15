"Роснефть" заняла третье место в РФ по капитализации, потеснив "НОВАТЭК"

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация "Роснефти" в ходе торгов в среду достигла 6,25 трлн рублей, компания поднялась на третье место в России по уровню рыночной капитализации. С этой позиции она потеснила "НОВАТЭК", капитализация которого опустилась до 5,9 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в течение чуть более чем недели обе компании вели упорную борьбу за третью позицию в рейтинге по уровню рыночной капитализации - на стороне "НОВАТЭКа" выступали новости о рекордных ценах на газ в Европе, а "Роснефть" в основном отыгрывала сообщения о росте нефтяных цен. В среду "Роснефть" смогла умеренно обогнать "НОВАТЭК" благодаря заявлениям вице-премьера Александра Новака о возможности обеспечения экспорта этой компанией газа через "Северный поток 2". Это вызвало заметный скачок котировок, которые в ходе торгов смогли обновить исторические максимумы. На пике повышения рост достигал 5,4% (до 589,8 рубля за штуку), но довольно быстро тенденция к повышению исчерпала себя и спустя час бумаги растеряли большую часть достижений.

Акции "НОВАТЭКа" после нескольких дней уверенного роста перешли в среду к коррекционному снижению; ценовые потери в ходе торгов составили порядка 0,8% (котировки опустились до 1939,5 рубля за штуку).

Минэнерго в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2", сообщил ранее журналистам Новак. "Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен поступить доклад Минэнерго, и правительство будет докладывать президенту", - сказал он.

С начала августа биржевые цены на газ в Европе стабильно превышают $500 за 1 тыс. кубометров. В настоящий момент котировки вплотную подошли к историческому максимуму и достигли $964 за тысычу куб. м. Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.