Банк "Солидарность" выкупил права требования Газбанка к ФК "Крылья Советов"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Солидарность" на аукционе выкупил права требования обанкротившегося Газбанка к футбольному клубу (ПФК) "Крылья Советов", сообщил организатор торгов - Российский аукционный дом (РАД).

Победитель торгов предложил за лот 211 752 488 рублей.

На продажу были выставлены права требования по кредитным договорам от ноября и декабря 2014 года на общую сумму 252,989 млн рублей. Впервые их пытались продать в апреле 2021 года, но для участия в торгах не нашлось желающих.

Руководство "Крыльев Советов" не раскрывает бюджет клуба. Из отчета за 2019 год следует, что безвозмездные поступления клубу от Фонда поддержки футбола составили 1,3 млрд рублей.

В 2020 году объем финансирования из бюджета Самарской области планировалось значительно сократить.

Акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

С декабря 2020 года по май 2021 года пост председателя совета директоров футбольного клуба занимал Сергей Аракелов - глава совета директоров банка "Солидарность".

Газбанк лишился лицензии 11 июля 2018 года. Как сообщал ЦБ, на балансе банка оказалось много проблемных активов, а "дыра" в капитале составила 4,44 млрд рублей. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом.

Газбанк по итогам первого квартала 2018 года занимал 132-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Солидарность" в 2013 году был отправлен Банком России на санацию. Первоначально финансовым оздоровлением банка занимались акционеры Пробизнесбанка, входившего в группу "Лайф". Однако в августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия, а другие банки группы "Лайф", включая "Солидарность", отправлены на повторную санацию с участием новых инвесторов. В ноябре 2015 года новыми санаторами банка стали "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк. У последнего в декабре 2019 года была отозвана лицензия, в итоге "Зарубежэнергопроект" остался единственным инвестором в рамках финансового оздоровления "Солидарности".

Банк "Солидарность" по итогам I полугодия 2021 года занял 82-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".