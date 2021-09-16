Фондовые индексы Европы снизились в среду на статданных

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в среду снизились на статданных из Китая и Великобритании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 за день опустился на 0,8% и составил 463,91 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,25%, германский DAX - на 0,7%, французский CAC 40 - на 1%. Испанский IBEX 35 потерял 1,65%, итальянский FTSE MIB - 1%.

Энергетический кризис в Европе усиливается, что вызывает падение котировок акций представителей данной отрасли. Темпы повышения цен фьючерсов на природный газ в Европе и Великобритании в среду выражались двухзначной величиной. Кроме того, на линии электропередачи, соединяющей Францию и Англию, произошел пожар, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг испанских энергокомпаний Iberdrola и Endesa упала за день на 5,8% и 6,4% соответственно, португальской EDP - на 2,6%, итальянской Enel - на 5,5%.

Инвесторы также оценивали данные из Китая, которые указали на замедление темпов роста розничных продаж и промышленного производства в августе до минимума с лета 2020 года на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19.

В целом ситуация с распространением штамма "дельта" коронавирусной инфекции в мире и то, как она может повлиять на темпы экономического восстановления, по-прежнему оказывают давление на трейдеров.

Между тем потребительские цены в Великобритании в августе увеличились на 3,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый значительный прирост с марта 2012 года. Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими 2%, причем ее скачок стал рекордным.

Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию в августе на уровне 2,9%, по данным Trading Economics.

Подъем потребительских цен во Франции в августе составил 2,4% в годовом выражении - максимум с октября 2018 года, согласно окончательным данным.

Инфляция в Италии в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с января 2013 года и составила 2%.

Цена акций сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com упала на 4,6% на новостях о том, что Amazon и Deliveroo будут предоставлять бесплатную доставку своим клиентам в Великобритании.

Котировки бумаг Hennes & Mauritz AB снизились на 3,1% после публикации квартальной отчетности. Шведский ритейлер увеличил продажи в третьем финквартале (июнь-август) до 55,59 млрд шведских крон ($6,46 млрд), главным образом благодаря открытию магазинов на фоне ослабления ограничительных мер. Однако показатель оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 57,23 млрд крон.

Капитализация испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex), владельца бренда Zara, опустилась на 1,7%, несмотря на хорошие показатели. Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды повысил выручку в первом финполугодии (февраль-июль) почти на 50% и вернулся на прибыльный уровень.

Значительный рост котировок в среду показали акции нефтепроизводителей вслед за сильным повышением стоимости этого сырья. В том числе бумаги BP Plc подорожали на 3,1%, Royal Dutch Shell - на 1,8%, TotalEnergies - на 2,2%.