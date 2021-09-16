ВТБ впервые с момента создания АКРА получил его рейтинг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ВТБ кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ВТБ на уровне паритета с финансовыми обязательствами правительства РФ отражает очень высокую вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости ввиду его очень высокой системной значимости. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка ВТБ обусловлена очень высокой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности", - отмечается в сообщении агентства.

Среди ключевых допущений при присвоении рейтинга АКРА называет сохранение акционерного контроля над банком со стороны государства, следование принятой бизнес-модели на горизонте 12-18 месяцев, сохранение доминирующих рыночных позиций банка и дивиденды на уровне не более 50% чистой прибыли по МСФО.

К негативному рейтинговому действию может привести утрата акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном существенном снижении уровня собственной кредитоспособности.

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

В обращении находится 142 выпуска биржевых облигаций ВТБ на 114,146 млрд рублей и 53 выпуска классических облигаций на 211,758 млрд рублей, кроме того, 2 выпуска субординированных бондов на $913,5 млн и 2 выпуска субордов на 209,38 млн евро.

Именно у ВТБ из крупнейших российских банков исторически сложились самые сложные отношения с АКРА. Банк думал о получении рейтинга АКРА, но впоследствии отказался от этих планов. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что кредитную организацию не устроила методология рейтингового агентства, по которой рейтинги госбанка по национальной шкале были ниже, чем рейтинги от западных агентств.

Весной прошлого года АКРА возглавил Михаил Сухов, который после ухода с поста зампреда ЦБ РФ около полутора лет занимал должность зампреда ВТБ.

"ВТБ заинтересован в развитии сильной национальной рейтинговой индустрии в России, расширении деловой и регулятивной практики применения рейтингов по национальной шкале. Исходя из этого, мы приняли решение увеличить количество получаемых нами рейтингов и в дополнение к уже имеющимся кредитным рейтингам ВТБ по международной и национальной шкалам запросить рейтинг у агентства АКРА", - заявил член правления, финдиректор банка Дмитрий Пьянов, процитированный в релизе ВТБ.

"У ВТБ непростая история сотрудничества с агентством АКРА, и мы удовлетворены тем, что нынешняя управленческая команда смогла выстроить эффективную, высокопрофессиональную и независимую рейтинговую практику, заслуженно имеющую большой авторитет и отличную репутацию на рынке", - заявил он.