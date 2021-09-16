"Газпром" в октябре купит 86 тысяч тонн труб на 8,7 млрд рублей

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" активизирует присутствие на трубном рынке, при том, что ранее в этом году она проводила лишь небольшие закупки на миллионы рублей, закрыв свои базовые подобности нашумевшим долгосрочным тендером летом прошлого года.

В октябре "Газпром комплектация" намерена провести закупки (открытые конкурентные отбора в электронной форме) на 86 тысяч тонн труб на общую сумму 8,7 млрд рублей (при том, что всего с начала года компания объявила или запланировала закупки на 12 млрд рублей, с учетом новых крупных закупок).

В том числе речь идет о 38 028 тоннах "трубной продукции для объектов строительства ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром инвест" на сумму до 3,294 млрд рублей. Срок исполнения контракта - март 2022 года.

Также закупается 47 579 тонн труб на 5,399 млрд рублей для обустройства Южно-Киринского месторождения. Срок исполнения контракта - май 2022 года.