Гендиректор Калужского турбинного завода ушел с поста досрочно

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Калужский турбинный завод" (КТЗ, входит в состав машиностроительного концерна ООО "НордЭнергоГрупп") досрочно прекратил полномочия гендиректора предприятия Игоря Кощеева, сообщила компания.

Кощеев покинет комопанию 20 сентября по соглашению сторон. Причины его ухода не названы.

Кощеев руководил КТЗ с 3 ноября 2020 года, контракт с ним был заключен на три года.

Новым гендиректором с 21 сентября станет Игорь Кузнецов, который до сих пор был заместителем гендиректора по снабжению. Контракт с Кузнецовым, как следует из сообщения компании, будет заключен до 20 сентября 2024 года.

ОАО "Калужский турбинный завод" является одним из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики, выпускает паровые турбины различных типов и турбогенераторы.