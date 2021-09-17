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Индексы США завершили четверг без единой динамики, Nasdaq вырос

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг незначительными и разнонаправленными изменениями, при этом Nasdaq Composite вырос.

Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

"Опасения, что ухудшение потребительских настроений приведет к сокращению розничных продаж, пока не подтвердились. Другие индикаторы, опубликованные одновременно с отчетом о продажах, также вселяют надежду на лучшее", - полагает старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Однако неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Между тем в июле, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности в Филадельфии в сентябре вырос впервые за пять месяцев. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 30,7 пункта по сравнению с 19,4 пункта месяцем ранее (это был минимум с конца прошлого года).

Эксперты предполагали дальнейшее снижение индекса - до 18,8 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Котировки акций Cisco Systems Inc. снизились по итогам сессии на 0,4% (до $57,33), хотя в начале дня они демонстрировали подъем. Производитель сетевого оборудования ожидает, что темпы роста его выручки в ближайшие четыре финансовых года будут составлять 5-7% благодаря быстрому развитию направления подписки на программное обеспечение компании.

Аналитики Credit Suisse улучшили рекомендацию для бумаг Cisco до "выше рынка" с "нейтрального уровня", прогнозную стоимость - до $74 с $56.

Бумаги производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat подешевели на 2,3% после того, как эксперты Piper Sandler ухудшили их рейтинг до "ниже рынка" с "нейтрального уровня".

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. опустилась на 1,7%. Крупнейшая в мире сеть кинтеатров заявила о том, что до конца текущего года начнет при онлайн-оплате билетов принимать криптовалюты - биткойн, эфир, лайткойн и биткойн-кэш.

Лидерами снижения котировок среди компонентов Dow Jones в четверг стали Goldman Sachs Group (-1,3%), Dow Inc. (-1,2%) и Merck & Co. (-1,15%).

В то же время цена бумаг сервиса доставки еды DoorDash Inc. подскочила на 5,6% после того, как эксперты Bank of America Securities повысили их рейтинг до "покупать" с "нейтрального уровня".

Акции FedEx Corp. подорожали на 0,7%. Транспортно-логистическая компания объявила о намерении нанять 90 тыс. сотрудников на время предпраздничного сезона, что примерно на 30% больше, чем в прошлом году.

Котировки торгующихся в США акций пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev повысились на 0,4%. Аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 63,07 пункта (0,18%) - до 34751,32 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 6,95 пункта (0,16%), составив 4473,75 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 20,39 пункта (0,13%) - до 15181,92 пункта.

S&P Dow Jones Nasdaq Composite

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